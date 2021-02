Vídeo que mostra cachorro ‘conduzindo’ charrete deixa internautas confusos e se torna viral nas redes

Um vídeo que mostra um cachorro ‘conduzindo’ uma charrete, aparentemente em uma rodovia, deixou internautas confusos nesta semana.

A gravação foi compartilhada pela página de humor ‘Rolê Aleatório’ no Twitter, que já conta com mais de 620 mil seguidores.

Na rede social, a história foi chamada de ‘caramelo charreteiro', e já conta com quase 60 mil reproduções.

E foram várias as reações dos usuários: “revolta dos animais”, “ele é um cãorroceiro” e "Paz terrível nesse jovem caramelo”

No entanto, não é possível confirmar a história completa por trás do vídeo. Confira o registro compartilhado no Twitter:

caramelo charreteiro fdcpic.twitter.com/6FVg54nRME — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) February 19, 2021

