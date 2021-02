Jovem se revolta ao ‘descobrir’ descontos de seu primeiro salário; assista

Quem não lembra da primeira vez em que recebeu um salário, não é mesmo? E quando isso aconteceu, qual foi a sua reação?

Semelhante ao Brasil, em diversos outros lugares do mundo, há impostos e descontos quando se recebe uma remuneração.

Recentemente, um vídeo foi compartilhado no YouTube e mostra a reação de Jojo, um jovem americano que havia recebido o primeiro salário de sua vida, mas como se pode ver nas imagens, não ficou nada feliz.

Pode-se perceber no vídeo justamente essa mudança de humor. No início, o garoto está super feliz, mas demonstra grande desapontamento ao ver o valor que receberia por seus serviços. Ele chega a descer do veículo, mas acaba retornando e tendo uma breve conversa com o pai.

“Você sempre tem que pagar impostos. Tem que fazer toda vez que te pagam”, comentou o pai. E o jovem segue questionando: “Se ganhei tanto dinheiro com meu trabalho, por que não posso receber tudo?” e o homem volta a explicar que os descontos são obrigações legais que todos devem cumprir.

Quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube.