PM flagra homem pendurado em capô acelerando carro com as mãos; assista

Nem a polícia conseguiu acreditar em uma situação ocorrida recentemente e que teve o vídeo compartilhado nas redes.

Seria apenas uma ronda comum da PM, quando os oficiais se depararam com uma cena inusitada: eles flagraram um homem pendurado no capô de um carro, para acelerá-lo com as mãos.

“Essa eu vou ter que filmar para mostrar para os meus netos”, brincou o policial.

Ao questionar a mulher que conduzia o veículo sobre o motivo do homem estar pendurado, ela caiu na risada.

O vídeo teve um corte, por isso não é possível ver o que acontece, mas ao que se nota ao final, é que os oficiais liberaram o veículo e o homem seguiu pendurado.

