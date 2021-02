Família é flagrada velando falecido com festa e dança em plena pandemia; assista

Uma das principais orientações durante a pandemia do novo Coronavírus é de que as pessoas mantenham o distanciamento social e consequentemente evitem aglomerações. Na cidade de São Paulo, por exemplo, prioritariamente em casos confirmados de Covid-19, é limitado o número de participantes de um velório e enterro de um indivíduo.

De toda forma, mesmo com as respectivas recomendações, são frequentes os casos em que pessoas são flagradas “furando” as regras.

Um vídeo compartilhado na última terça-feira (16) no Twitter mostra uma família em uma situação que dividiu opiniões, em uma cidade no México.

Na gravação, que está repercutindo, algumas pessoas são registradas em uma festa, dançando no dia do velório de um membro da família. “O último desejo do saudoso José Gamboa de fazer do seu funeral uma festa, já que em vida gostava de música e dança”, dizia a publicação original.

O ponto que gerou discussão, não foi em si pela festa, mas pela aglomeração, uma vez que o mundo enfrenta um difícil cenário de pandemia, mesmo ainda com a chegada das vacinas em distintos lugares.

Cifras de Covid-19 no México

Ontem (17) foi anunciado um total de 177 mil 61 mortes confirmadas pela Covid-19, em todo o território mexicano. (Com El Heraldo de México).

Veja abaixo o vídeo: