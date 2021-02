Incrível: astronauta tira foto mostrando rios de ouro na Amazônia peruana

Um astronauta a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) tirou uma foto mostrando vários poços de prospecção de ouro no leste do Peru.

Segundo o Clarín, na imagem, os poços (que raramente são vistos, por causa da presença de nuvens) se destacam brilhantemente devido à luz solar refletida.

Reprodução / Clarín

VEJA MAIS:

Os múltiplos canais sinuosos do rio Inambari, que corta a úmida e intacta Amazônia peruana, são visíveis no lado esquerdo da foto. À direita estão os poços de prospecção de ouro, que são cercados por áreas não-vegetadas de entulho lamacento.

O Peru é o sexto maior produtor de ouro do mundo e a região de Madre de Dios, que aparece na imagem, é o lar de uma das maiores indústrias independentes de mineração do mundo. A fotografia do astronauta foi tirada no dia 24 de dezembro de 2020 com uma câmera digital Nikon D5 equipada com uma potente lente de 400 milímetros.