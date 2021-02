Vídeo mostra enorme píton trocando de pele e faz sucesso no Instagram

Jay Brewer, é conhecido no Instagram por mostrar sua vida no Reptile Zoo, uma loja de animais que acabou se transformando em zoológico especializado em repteis nos Estados Unidos. Lá ele convive com pítons enormes e surpreende seus seguidores com vídeos.

Desta vez, ele mostrou a troca de pele de uma das pítons em uma gravação que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Confira:

As cobras trocam de pele assim como muitos outros animais, com a diferença de que podem fazer isso de uma vez. Essa ação permite ainda mais seu crescimento e ajuda a remover parasitas que estavam na pele antiga.