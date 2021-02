Vaca invade hospital e ataca pessoas que esperavam por atendimento; assista

Uma situação ocorrida no último sábado (13) em um hospital no município de San Luis, localizado na Colômbia, gerou pânico e está repercutindo, após a gravação ser compartilhada no YouTube.

Nas imagens, registradas por uma câmera de segurança do Hospital San Rafael, é possível ver que algumas pessoas estão sentadas, possivelmente aguardando atendimento médico, quando são surpreendidas por uma vaca que invade o local.

Embora algumas pessoas tenham conseguido escapar, como se nota na gravação, outras foram encurraladas pelo animal.

Descontrolada, a vaca segue com os ataques, reiteradamente, com uma mulher que aparece caída no chão.

Toda a situação se mantém, até que algumas pessoas conseguem liberar o caminho para que o animal deixasse o centro médico.

De acordo com informações levantadas, a mulher que aparece no chão não teve ferimentos graves. Ela recebeu os cuidados médicos necessários e passa bem.

Não foram revelados detalhes sobre o fim dado à vaca. Assista abaixo a gravação que mostra o ocorrido.