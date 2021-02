Covid-19: dois filhotes de tigre branco morrem após contraírem a doença em zoológico

Dois filhotes de tigre branco morreram por complicações da Covid-19 após um surto da doença no Paquistão. Segundo o The Sun, eles estavam no zoológico de Lahore e tinham menos de 3 meses de vida.

Quatro dias antes, a equipe do zoológico havia iniciado um tratamento para o que eles acreditavam ser panleucopenia felina, uma doença que também atinge o sistema imunológico dos gatos domésticos.

Entretanto, uma autópsia revelou que os pulmões dos animais estavam gravemente danificados, o que indica a presença da Covid-19. Em seguida, os patologistas confirmaram a doença infecciosa como causa das mortes.

Após o triste ocorrido, os trabalhadores do zoológico foram submetidos a exames de PCR, com seis deles testando positivo para o coronavírus.