Homem que invadiu o Super Bowl vestindo maiô fio dental cor-de-rosa é brasileiro

O homem que invadiu o campo do Super Bowl vestindo um maiô fio dental cor-de-rosa é brasileiro.

O Super Bowl é o jogo final do campeonato da NFL, a principal liga de futebol americano nos Estados Unidos. A edição de 2021 do evento ocorreu em Tampa, na Flórida, no dia 07 de fevereiro e deu o título ao time da casa, o Tampa Bay Buccaneers. Segundo o Brazilian Times, o nome do invasor é Yuri Andrade.

VEJA MAIS:

Nascido e criado em Boca Raton, também na Flórida, ele é filho de brasileiros e possui dupla cidadania. O homem de 31 anos foi preso e liberado no dia seguinte mediante o pagamento de uma fiança de 500 dólares (ou 2.685 reais, na cotação atual da moeda brasileira). O maiô rosa que ele vestia apresentava o nome de um site pornográfico.

Andrade ainda chegou a mostrar as nádegas para as câmeras e só parou quando um grupo de policiais e seguranças se jogou contra ele. O caso repercutiu na imprensa internacional.

O brasileiro declarou que ganhou 375 mil dólares para realizar o feito (um pouco mais de 2 milhões de reais) e que o seu objetivo era promover o site pornô ‘Vitaly Uncensored’ que pertence a um youtuber russo naturalizado americano.

Entretanto, de acordo com o Extra, a premiação foi suspensa até o caso ser analisado. Yuri ainda terá que responder a processo por invasão de propriedade privada na Justiça dos Estados Unidos. Confira o momento da invasão abaixo: