Barco da marinha norte-americana é flagrado enfrentando ondas gigantes em treinamento; assista

Um vídeo compartilhado recentemente por um canal do YouTube mostra uma situação enfrentada por um barco da marinha norte-americana durante um treinamento no Oceano Antártico. As imagens são deste mês e exemplificam como a embarcação se comporta ao enfrentar ondas gigantes e bastante agitadas.

De acordo com detalhes da descrição da gravação, o cinegrafista que registrou as imagens e preferiu não se identificar, afirmou que foi um erro realizar um treinamento com as condições climáticas apresentadas, que com os ventos extremos poderia fazer, por exemplo, com que o barco tombasse.

Contudo, mesmo com toda a situação, ao que se sabe, ninguém sofreu nenhum dano devido ao treinamento. Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube.