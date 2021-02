Empresa vende papel higiênico personalizado com a foto do seu ex; saiba mais

Hoje (14) nos Estados Unidos e em alguns outros lugares do mundo é celebrado o Dia dos Namorados, diferente do Brasil, que acontece em 12 de junho.

E embora esta seja uma data representativa para muitos, nem todos estão ou já tiveram boas experiências em relacionamentos, não é mesmo?

Pensando nisso, uma empresa britânica ganhou as redes após anunciar uma novidade em seu negócio. Para quem está curioso, ela te oferece a oportunidade de comprar um rolo de papel higiênico com a “cara” do seu/sua ex.

O produto, que se tornou viral na internet, é comercializado por um preço fixo, mas caso seja adicionada uma determinada quantia, é possível ainda colocar uma frase.

De toda forma, caso não queira fazer menção ao ex, a empresa esclarece que qualquer fotografia ou logo pode ser utilizado na impressão.

Mas e você, teria coragem de comprar um papel higiênico com este detalhe? (Com Mega Notícias).