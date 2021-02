Vídeo: repórter abandona passagem ao vivo para salvar banhista em apuros, mas o encontra morto

O corpo de um homem que havia desaparecido após um acidente de mergulho foi retirado do mar por um apresentador de TV durante uma reportagem ao vivo.

Segundo o Mirror, o britânico Jake Jacobs, de 32 anos, havia sido visto pela última vez na noite de quinta-feira em uma praia de Queensland, na Austrália. Ele estava acompanhado de uma mulher não identificada, que foi encontrada morta na mesma noite.

A polícia acredita que a dupla havia ido nadar nua, pois o carro de Jacobs – encontrado estacionado próximo à praia – tinha um adesivo que dizia: 'Get Naked Australia' (ou ‘Fique pelado Austrália, em tradução livre para o português).

Luke Bradnam, o ‘homem do tempo’ do telejornal Nine News Gold Coast, da emissora 9 News, estava terminando uma passagem ao vivo quando foi avisado por um surfista que havia alguém se afogando no mar.

“Ele pensou ter visto uma pessoa lutando contra as ondas. Eu imediatamente tirei a roupa e corri com a prancha de bodyboard para ajudá-lo no resgate. Mas logo ficou evidente que era um corpo flutuando na água.” – Declarou.

Uma porta-voz da polícia local confirmou que era o corpo de Jake Jacobs comunicou a morte à sua família. Confira o vídeo abaixo: