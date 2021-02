Por que existem portas em miniatura no Capitólio?

Também chamadas como “portas de fadas”, portinhas em miniaturas nas paredes nos relembram a casinha do Jerry, do desenho Tom e Jerry. A presença dessas estruturas são, no mínimo, curiosas para a arquitetura, ainda mais quando estão em uma das construções mais importantes nos Estados Unidos: o Capitólio.

O Capitólio é o local de reunião do Congresso dos Estados Unidos, formado pelo Senado e pela Câmara dos Representantes. Fica localizado em um dos extremos do National Mall, em Washington. Sua construção começou em 1791 e foi totalmente concluída em 1935.

As portas em miniatura que existem no prédio estão lá por uma razão especial. Na véspera do Natal de 1851, um incêndio atingiu a Biblioteca do Congresso, localizada no edifício do Capitólio, e consumiu cerca de 35 mil livros. Essa tragédia poderia ter sido evitada se o edifício tivesse água para deter o fogo.

Reprodução: Planeta Curioso

Leia mais:

Após esse triste acontecimento, os engenheiros desenharam um sistema de prevenção de incêndio formado por canos e hidrantes em locais estratégicos do edifício. Para ocultar esse sistema, principalmente os hidrantes, eles trataram de desenhar portas em miniatura de 76 cm de altura.

O sistema, além de ajudar no combate a futuros incêndios, ajuda as equipes de limpeza com o fornecimento de água para lavagem de pisos e escadarias pelo prédio.