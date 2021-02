Medicamento para diabetes pode reduzir peso corporal em até 20%, afirma estudo

Cientistas descobriram que um medicamento usado atualmente para tratar o diabetes reduz o peso corporal de pessoas obesas em até 20%.

Segundo o IFLS, depois de receber uma dose semanal do tratamento por 68 semanas, os participantes do estudo perderam uma média de 15,3 kg – com 35% deles perdendo mais de um quinto do peso corporal.

O estudo, que aparece no New England Journal of Medicine, envolveu 1.961 pessoas de 16 países da Europa, Ásia, América do Norte e América do Sul com um peso corporal médio de 105 kg. Os participantes receberam 2,4 miligramas de um medicamento chamado semaglutida uma vez por semana, administrado por injeção subcutânea.

A semaglutida está atualmente aprovada em dosagens mais baixas como tratamento para diabetes tipo II. Entretanto, nenhum dos participantes deste estudo era diabético.

"As descobertas deste estudo representam um grande avanço para melhorar a saúde das pessoas com obesidade. Nenhuma outra droga chegou perto de produzir esse nível de perda de peso, isso é realmente uma virada de jogo. Pela primeira vez, as pessoas podem alcançar por meio de drogas o que só era possível por meio de cirurgia para perda de peso." – Declarou Rachel Batterham, autora do estudo.

A semalgutida imita a ação de um hormônio que o intestino secreta na corrente sanguínea após uma refeição para estimular a sensação de saciedade, reduzindo a fome. Juntamente com a dose semanal da droga, os participantes do estudo receberam acompanhamento regular de nutricionistas para ajudá-los a reduzir a ingestão de calorias e aumentar a atividade física.

Além de experimentar uma redução média do índice de massa corporal de 5,54, os participantes também apresentaram reduções nos fatores de risco para doenças cardíacas e diabetes, como circunferência da cintura, nível de açúcares e gorduras no sangue e pressão arterial.

Com base nessas descobertas, a semaglutida foi agora submetida à aprovação das autoridades regulatórias de medicamentos britânicas, europeias e norte-americanas para aprovação como tratamento para a obesidade.