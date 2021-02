Vídeo registra estranho fenômeno e repercute nas redes sociais: “demônio de poeira”

Um vídeo registrou nesta semana um estranho fenômeno e acabou repercutindo rapidamente nas redes sociais.

A situação surpreendeu moradores do município de 'La Unión', localizado no Chile, de acordo com informações divulgadas pela emissora TVN.

O fenômeno foi apelidado pelos locais de “diablo de polvo” (demônio de poeira – em tradução livre).

A meteorologista, Michelle Adam, explicou que este redemoinho em particular foi gerado devido a uma série de peculiaridades ambientais.

Como revelado, o fenômeno ocorreu em uma das estradas da região. Confira o registro compartilhado no YouTube:

