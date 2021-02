Vídeo impactante registra avalanche gigantesca nos Estados Unidos

Um vídeo impactante, compartilhado nas redes sociais, registrou recentemente uma avalanche gigantesca nos Estados Unidos.

O fenômeno da natureza aconteceu no estado de Utah, de acordo com informações divulgadas pela BBC News Brasil.

Como revelado, na última semana, 14 pessoas morreram em avalanches nos EUA. “O número é mais do que em qualquer semana dos últimos cem anos”, detalhou a publicação.

Ainda de acordo com as informações, apesar do susto, um grupo conseguiu escapar da morte em Utah. Confira o registro:

