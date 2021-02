Mulher que fingiu câncer e arrecadou 330 mil reais em doações para 'tratamento' é presa

Foi presa no Reino Unido a mulher que havia fingido ter câncer de ovário na internet para ganhar dinheiro.

Nicole Elkabbass, do condado de Kent, no sudeste da Inglaterra, arrecadou 45 mil libras esterlinas em doações (o equivalente a 330 mil reais, na cotação atual da moeda brasileira) através do site Go Fund Me para ajudá-la a custear um suposto tratamento para a doença.

Segundo o The Sun, a mulher de 42 anos, que é mãe de um menino, gastou todo o dinheiro arrecadado em passagens aéreas, hotéis de luxo, restaurantes caros, ingressos para partidas de basquete e apostas pesadas em cassinos online.

O tribunal concluiu que a foto usada pela golpista no anúncio em que pedia ajuda financeira foi tirada após uma operação que ela havia feito para remover uma vesícula biliar. Elkabass gastou quase 26 mil reais em ingressos para partidas do Sun Antonio Spurs, time de basquete dos Estados Unidos, e do Tottenham Hotspur, clube de futebol inglês.

"Ela não usou esse dinheiro para um tratamento de câncer. O dinheiro que ela recebeu foi, na verdade, para uma variedade de coisas – muito foi para o jogo, muito foi para as viagens, muito foi para os ingressos do Tottenham Hotspur." – Concluiu o promotor local de justiça Ben Irwin. Ela nega todas as acusações.