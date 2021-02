Mãe descobre aranha protegendo ovo com centenas de bebês em brinquedo do filho

Uma mãe entrou em choque ao ver uma aranha protegendo um ovo no caminhão de brinquedo do seu filho. Segundo o Mirror, o caso aconteceu no estado insular da Tasmânia, na Austrália.

Brooke Thorpe postou uma foto que tirou do aracnídeo gigante nas redes sociais. A imagem rapidamente viralizou, atraindo muitos comentários de usuários que sofrem de aracnofobia.

De acordo com o aracnologista Robert Raven, do Museu de Queensland, existem entre 100 e 200 filhotes de aranha dentro do ovo: “A aranha-mãe está segurando o ovo para sentir se há alguma atividade lá dentro. Ele ainda está branco, então ela acabou de botá-lo e as centenas de bebês ainda estão se desenvolvendo." – Declarou.

Apesar do susto, Thorpe afirma ter agido de forma sensata: "Nós a colocamos em um local seguro e, quando ela terminar (de chocar o ovo com os filhotes), meu filho poderá ter seu brinquedo preferido de volta."