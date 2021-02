Idoso de 95 anos mata funcionário de asilo de luxo onde morava com um tiro na cabeça

Um homem de 95 anos que vivia em um asilo de luxo matou um funcionário do local com um tiro na cabeça. O caso aconteceu na semana passada, no Colorado (Estados Unidos).

Segundo o Daily News, Okey Payne havia acusado Ricardo Medina-Rojas, que trabalhava na manutenção do Legacy Assisted Living, de ter roubado 200 dólares seus. Durante a briga, o idoso sacou uma arma e disparou na cabeça do funcionário.

Payne foi preso, acusado de homicídio de primeiro grau. Por ter problemas de audição, ele acompanhou o processo lendo uma transcrição ao vivo em um computador portátil fornecido pelo tribunal.