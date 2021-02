Engavetamento com mais de 100 carros mata oito pessoas e deixa outras dezenas hospitalizadas

Um acidente de trânsito envolvendo pelo menos 100 veículos deixou oito mortos e dezenas de feridos hoje de manhã (11/02). O caso aconteceu em uma autoestrada no norte do Texas, nos Estados Unidos.

Segundo a NBC 5, havia chovido granizo no local (o gelo no asfalto aumenta o risco de deslizamentos). Ao chegarem, os bombeiros – que haviam sido chamados por causa de um "incidente em massa" – encontraram um emaranhado de semirreboques, carros e caminhões. Alguns veículos, inclusive, estavam em cima de outros.

A Dallas Sheriff’s Deputy was working an accident, when his squad car became part of the scene. Fortunately, the deputy is ok, but this stresses the need for everyone to SLOW DOWN … for yourself and for others!! pic.twitter.com/efjiXcV9Kj — Sheriff Marian Brown (@SheriffMBrown14) February 11, 2021

VEJA MAIS:

Enquanto realizavam o trabalho de triagem dos pacientes, os paramédicos também sofreram com o gelo no chão: “A autopista estava tão traiçoeira por causa do gelo que vários integrantes da equipe de primeiros socorros caíram no local.” – Declarou o porta-voz Matt Zavadsky. Para amenizar o problema, eles usaram tudo o que podiam, incluindo sal e areia de gato.

A autoestrada permaneceu fechada por várias horas. De acordo com as autoridades locais, vários outros acidentes foram registrados durante a madrugada no Texas, que enfrenta um inverno rigoroso, que vem causando condições climáticas extremas no estado. Até o momento foram confirmados oito mortos e 36 feridos vítimas do engavetamento. Entretanto, os números ainda poderão subir com o tempo.

Um motorista que dirigia na pista de sentido contrário ao do acidente fez um registro em vídeo de uma das colisões do engavetamento. Confira as imagens impressionantes abaixo: