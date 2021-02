A verdade por trás do vídeo bizarro que mostra peixe caçando e engolindo enguia

O guarda florestal indiano Susanta Nanda é conhecido por compartilhar vídeos impressionantes da vida selvagem no Twitter. No entanto, ele acabou divulgando imagens bizarras de um peixe e foi questionado pelos seguidores.

If you haven’t seen this pic.twitter.com/pNoSKBbHtv — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 10, 2021

O vídeo mostra o animal caçando com fumaça e engolindo uma enguia completa em um rio, uma cena nunca antes vista no reino animal. Por isso, o portal NDTV apontou a verdade por trás da gravação.

As imagens foram primeiramente postadas no YouTube em um canal que recria cenas surreais com animais que provavelmente estão sem vida. Lá, outras gravações do tipo podem ser encontradas e devem ser monetizadas para gerar lucro.