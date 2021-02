‘Rei do volante’: Homem mostra como é conduzir veículo em ponte improvisada; assista

Você se considera uma pessoa que dirige bem? Sobre esta pergunta, sabemos que a resposta pode ser relativa, mas um vídeo compartilhado ontem (9) no Twitter mostra uma situação bastante inusitada e que um motorista precisou adotar todos os cuidados na hora de conduzir.

Para quem está curioso, ele não só teve que dirigir um veículo de ré, mas também atravessá-lo por uma ponte improvisada com dois troncos de árvores.

Vale somente reforçar que este é o tipo de iniciativa que não deve ser reproduzida, devido aos riscos de acidente.

Quer ver qual foi o resultado? Assista abaixo ao vídeo compartilhado.

— Kambodian™🇰🇪 (@MwendeCharles) February 9, 2021