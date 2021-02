O vídeo que mostra crianças brincando em carrinho de rolimã gigante que se tornou viral nas redes

Um vídeo que mostra crianças brincando em um carrinho de rolimã gigante se tornou viral nas redes sociais.

A gravação foi compartilhada pela página de humor ‘Rolê Aleatório’ no Twitter, que já conta com mais de 620 mil seguidores.

Na rede social, a história foi chamada como ‘Brasil abaixo de zero', e já conta com mais de 70 mil reproduções.

E foram várias as reações dos usuários: “Queria estar assim com os amigos que eu gosto” e “Rolimã raiz”. Confira o registro:

brazil abaixo de zero pic.twitter.com/3auZYF2NtS — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) February 8, 2021

LEIA TAMBÉM: