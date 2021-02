Ex-namorada de Jérôme Boateng é encontrada morta uma semana após anunciar separação do jogador

A ex-namorada de Jérôme Boateng foi encontrada morta uma semana após o anúncio da sua separação do jogador de futebol alemão.

Segundo o The Sun, o corpo da modelo polonesa Kasia Lenhardt, de 25 anos, foi encontrado ontem em seu apartamento em Berlim, na Alemanha. A causa da morte ainda está sendo investigada pela polícia local.

O zagueiro do Bayern de Munique havia anunciado na semana passada que ele e Kasia, que é mãe de seu filho, se separaram após 1 ano e 3 meses de namoro. Kasia – que tinha uma tatuagem com o nome 'Jerome' em seu torso – afirmou que terminou o relacionamento por causa das "mentiras e infidelidade constante" do vencedor da Copa do Mundo do Brasil de 2014.

Há 7 dias, ela fez seu último e enigmático no Instagram dizendo: "Agora chegamos ao limite. Chega." De acordo com o GE, Boateng vai desfalcar o Bayern de Munique na final do Mundial de Clubes nesta quinta-feira (11/02), contra o Tigres, do México:

"Por motivos pessoais, Jérôme Boateng regressará a Munique antes da final do torneio." – Declarou a diretoria do clube, através de um comunicado oficial.