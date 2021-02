‘Bitoca perigosa’: Homem se arrisca em apresentação para beijar enorme crocodilo; assista

Esta é a típica situação em que uma iniciativa em hipótese alguma deve ser reproduzida, devido ao risco de um acidente fatal.

Em um vídeo compartilhado no YouTube, um homem aparece, no que aparentemente trata-se de uma apresentação, tentando não só manter o controle, mas também beijar um crocodilo.

Na gravação, compartilhada no último dia 26 de janeiro, e que segundo a descrição do vídeo aconteceu na Malásia, o indivíduo, que não teve a identidade revelada, mostra como faz para se aproximar do réptil e por fim conseguir beijá-lo.

Quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo publicado.