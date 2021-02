Futebol americano: apostador leva 1 milhão e meio de reais no cara ou coroa do Super Bowl

Um inglês fã de futebol americano embolsou 200 mil libras (ou 1 milhão e meio de reais, na cotação atual da moeda brasileira) em apostas no Super Bowl antes mesmo da partida começar.

O Super Bowl é o jogo final do campeonato da NFL, a principal liga de futebol americano nos Estados Unidos. A partida de ontem (07/02) ocorreu em Tampa, na Flórida, e deu o título ao time da casa, o Tampa Bay Buccaneers.

VEJA MAIS:

Esse foi o sétimo título de Tom Brady, marido da modelo brasileira Gisele Bündchen, um recorde absoluto. Além de Brady, o torcedor que apostou 1 milhão e meio de reais no cara ou coroa terminou a noite bastante feliz. O sorteio com a moeda foi realizado pela enfermeira Suzie Dorner, em uma demonstração de apoio ao trabalho dos profissionais da saúde durante a pandemia.

Segundo o The Sun, por mais absurdo que possa parecer, as apostas de cinco dígitos no cara ou coroa são uma prática que ocorre regularmente.