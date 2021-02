Cientistas podem prever términos através de posts nas redes sociais meses antes que ocorram

Um estudo examinou a linguagem que as pessoas usam nas redes sociais quando estão terminando um relacionamento amoroso. O resultado? Os sinais de um término iminente podem ser percebidos até três meses antes que ele ocorra.

Segundo o IFLS, os pesquisadores da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, analisaram mais de 1 milhão de postagens de quase 7 mil usuários do Reddit.

"Os sinais incluíram um aumento nas palavras ‘eu’, ‘nós’ e palavras de processamento cognitivo (característica da depressão, foco coletivo e processo de construção de significado, respectivamente) e quedas no pensamento analítico (indicando uma linguagem mais pessoal e informal)." – Escreveu a equipe na publicação.

Essas mudanças sutis no uso de pronomes e outras mudanças na linguagem foram percebidas não apenas quando os usuários estavam falando sobre seus relacionamentos, mas também sobre outros tópicos.

"Parece que mesmo antes de as pessoas saberem que um rompimento vai acontecer, isso começa a afetar suas vidas. Nós realmente não percebemos quantas vezes estamos usando preposições, artigos ou pronomes, mas essas palavras funcionais são alteradas de uma maneira quando você está passando por uma perturbação pessoal que pode nos dizer muito sobre nosso estado emocional e psicológico." – Declarou Sarah Seraj, autora principal do estudo.

As mudanças observadas na linguagem atingiram o pico durante a semana do rompimento e geralmente voltaram ao normal 6 meses após o término do relacionamento.