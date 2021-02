Ação judicial alega que sanduíche de atum do Subway não contém atum

O Subway está sendo processado. Segundo o Washington Post, a ação legal diz que o sanduíche de atum da rede de fast-food não contém nenhum peixe, muito menos atum. A empresa, entretanto, nega, afirmando que seu sanduíche é feito com atum selvagem de verdade.

O processo foi aberto recentemente, no dia 21 de janeiro, nos Estados Unidos, onde está a sede da Subway. A ação cita testes independentes de laboratório feitos com amostras múltiplas coletadas em lojas da rede na Califórnia. De acordo com o documento apresentado, o recheio de sanduíche seria "uma mistura de vários ingredientes para imitar a aparência do atum.”

VEJA MAIS:

"Simplesmente não há verdade nas alegações da queixa que foi apresentada na Califórnia. A Subway entrega atum 100% cozido em seus restaurantes, que é misturado com maionese e usado em sanduíches, wraps e saladas recém-feitos que são servidos e saboreados por nossos clientes.” – Declarou um porta-voz do Subway ao IFLS.

“Não há base legal ou de fato para as alegações, que são frívolas e estão sendo processadas sem uma investigação adequada.” – Concluiu.