Estudante que misturava ‘direita’ e ‘esquerda’ resolve fazer tatuagem

Algumas pessoas têm séria dificuldade de diferenciar a esquerda da direita, e embora a medicina ainda lute para encontrar uma causa, muitos vivem sem problemas com essa ‘confusão’ e até acham engraçado.

Mais a estudante de comunicação D'Kodia Laine, 23, da Austrália, parou de rir quando se pegou dando direções erradas ao motorista do aplicativo e ficando em uma situação embaraçosa.

Ela então resolveu buscar uma solução mais definitiva, e diante da inabilidade médica para resolver o problema, resolveu tatuar as letras L (de left, esquerda em inglês) e R (de right, direita) nas mãos, de acordo com notícia do Daily Star.

Após postar sua nova tatoo nas redes, recebeu várias mensagens de amigos rindo e mostrando espanto: 'oh, você estava falando sério!'