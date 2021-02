Fazenda encontra filão alugando suas cabras para videoconferências via Zoom

Tudo começou como uma piada, quando uma fazendeira da Inglaterra, teve a ideia de realizar videoconferências com suas cabras via Zoom pela taxa de 5 libras esterlinas (ou 36 reais, na cotação atual da moeda brasileira) para ajudar a pagar as contas.

Entretanto, a demanda pelo serviço foi surpreendentemente alta: até agora já foram mais de 10 mil chamadas, somando uma receita superior a 50 mil libras (R$ 360.000).

VEJA MAIS:

Segundo o Strambotic, a ideia surgiu durante a pandemia. Dot McCarthy, dona da fazenda Cronkshaw Fold, enfrentou uma crise econômica após o cancelamento de visitas educacionais e casamentos, duas linhas de negócios que contribuíam para a manutenção do local.

As cabras já se encontraram virtualmente com pessoas dos Estados Unidos, Rússia, China e Austrália, com algumas delas doando muito mais do que as 5 libras cobradas por uma aparição. Confira abaixo um exemplo de como o esquema funciona: