Vídeo mostra ataque brutal de tubarão que quase arrancou braço de jovem; assista

Qual seria a sua reação caso estivesse nadando em um determinado local e fosse surpreendido por um tubarão? Sim, você não leu errado, um tubarão.

Um vídeo compartilhado ontem (4) por um canal do YouTube mostra uma situação que por pouco não deixou um jovem de 18 anos sem um de seus braços.

Segundo informações compartilhadas, o fato aconteceu na cidade de Nelson, na Nova Zelândia. No dia do ocorrido, Jahmon Wilson havia acabado de capturar um peixe quando foi avisado por outras pessoas que estavam no local, que havia tubarões próximo.

De toda forma, antes mesmo de que pudesse ter qualquer reação, ele foi surpreendido pelo animal que arrancou o peixe de sua mão. Por uma diferença de poucos centímetros, o jovem não teve o membro e até mesmo o braço arrancados.

“Eu estava segurando meu arpão que estava preso ao spearfish, então ele me rebocou pela água por cerca de 20 metros antes de cortar a linha”, contou o jovem.

Por sorte, ao que se sabe, a situação terminou bem e ninguém ficou ferido.

Confira abaixo a gravação divulgada no YouTube pelo canal Pen News.