‘Quem vai me tirar?’: Crocodilo luta brutalmente com resgatadores após invadir piscina; assista

Já pensou na possibilidade de você acordar em sua casa e dar de cara com um crocodilo?

Caso nunca tenha imaginado uma situação dessas, um vídeo compartilhado recentemente no YouTube mostra um momento de apuro vivido por uma família da África do Sul. E para quem está curioso, eles encontraram um réptil deste tipo em sua piscina.

Segundo informações compartilhadas pelo site Midia News, assim que acordaram, antes de deixarem os pets saírem, Angel e Jaco Breytenbach resolveram checar as câmeras de segurança e foi quando avistaram o animal.

Veja também:

Eles rapidamente acionaram o serviço de proteção que compareceu ao local, mas diferente do que você talvez possa imaginar, mesmo com todas as técnicas, esta não foi uma captura fácil.

Por fim, o crocodilo finalmente foi controlado e encaminhado para uma reserva ambiental. Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube.