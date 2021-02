Mais uma restauração frustrada: dessa vez, a vítima foi um relógio em igreja do século XIV

Um relógio esférico com algarismos romanos de uma igreja do século XIV foi substituído por outro retangular e minimalista "anacrônico, anti-histórico e ridículo", nas palavras da escritora espanhola Pepa Guardiola.

A infeliz substituição ocorreu na torre da Igreja de San Bartolomé de Xàbia, na Espanha, no dia 20 de janeiro, após um forte vento arrancar seu relógio original, que caiu sobre um carro estacionado na rua.

Reprodução / Strambotic

Segundo o Strambotic, a equipe de restauração era chefiada pelo arquiteto Salvador Villa, que decidiu trocar aquele histórico relógio de "elegantes ponteiros e horas separados por barras de chumbo" por um "cronógrafo moderno e simples”.

“Um absurdo a incorporação de um relógio que nada tem a ver com o anterior, que era perfeitamente integrado como o todo. Eles colocaram um relógio quadrado, minúsculo, ultramoderno e ridículo sobre nós, completamente anacrônico com o estilo gótico e que nada tem a ver com a estética da torre do sino.” – Acrescentou Guardiola.