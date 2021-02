Grupo de historiadores acredita que estamos no ano de 1724, e não em 2021; entenda

De acordo com a hipótese do tempo fantasma, nós não estamos em 2021, mas sim em 1724.

Segundo o IFLS, na década de 1990, vários historiadores alemães propuseram uma ideia radical: a Idade Média não existiu e, na verdade, só agora estamos vivendo o século XVIII.

Em 1582, o Papa Gregório XIII introduziu o calendário gregoriano. Antes disso, a maior parte do mundo romano e da Europa adotava o calendário juliano, proposto por Júlio César no ano de 48 AC. Para tentar vincular o calendário ao ano solar (o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol), o calendário Juliano tinha um ano bissexto a cada quatro anos, no qual um dia extra era adicionado.

O problema era que, como o ano solar real é de 365,2 dias, o calendário juliano ganha um dia a cada 128 anos. Para explicar isso, quando o calendário gregoriano foi introduzido, o papa Gregório deveria ter mudado a data em 13 dias – mas, após seus cálculos, ele apenas mudou em 10 dias.

Aqui temos duas possibilidades: ou o papa fez as contas erradas; ou 300 anos entre aquela época e agora de fato não existiam, com grandes pedaços da história tendo sido fabricados para propósitos distintos. Ou seja: ambas possibilidades seriam responsáveis ​​pelos três dias adicionais.

This is nuts. German historian Heribert Illig says we are living in the year 1723.

He argues 297 years were added between 614–911 CE by three utter nutters: the Holy Roman Emperor Otto III, Pope Sylvester II, and Byzantium Emperor Constantine VII pic.twitter.com/JsJ9mUcNns

