Vídeo incrível: homem caminha tranquilamente com o braço coberto por milhares de abelhas

Um apicultor foi flagrado andando pela rua tranquilamente com uma colônia inteira em seu braço. Segundo o Unilad, o vídeo foi gravado na República Dominicana.

As imagens, postadas por usuários nas redes sociais, mostram o homem agindo de forma natural enquanto as milhares de abelhas se enxameiam em seu corpo.

Na gravação, o cinegrafista pergunta ao apicultor por que ele não é picado pelas abelhas, ao que o homem simplesmente responde: “Elas conhecem o seu dono.” Em seguida, o cinegrafista pergunta se as abelhas produzem mel nele: “Não, vou colocá-los em uma caixa agora.” – Continua.

“E você tem a rainha nas mãos? Porque eles estão onde sua rainha está.” – Pergunta o cinegrafista, ainda intrigado com a situação. “Sim. Eu a tenho na mão” – Confirma o apicultor. Confira o vídeo abaixo:

Man carries an entire bee colony on his arm by holding the queen in his fist

🎥: daniirodman pic.twitter.com/nzGN3hMJxc

— The Sun (@TheSun) February 3, 2021