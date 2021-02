Buscando um crush? Supermercado cria horário especial para solteiros encontrarem um par

Durante a pandemia, ao redor do mundo, diversos empreendimentos se viram obrigados a fecharem as portas e isso inclui as casas noturnas, que recebiam pessoas que tinham o objetivo de ouvir uma boa música, dançar e até mesmo conhecer um crush.

Mas a paquera de fato está fora de cogitação durante o cenário de saúde atual?

Para quem está se perguntando, a resposta aparentemente é não. Embora não seja algo novo, isso porque é uma iniciativa que acontece há cerca de dois anos, um supermercado alemão conta com uma ideia que pode acabar atraindo diversas pessoas.

E qual é a ideia?

Eles reservaram o horário das 18h às 20h, sempre às sextas-feiras, para que solteiros que estejam em busca de um par possam se encontrar.

A Alemanha conta atualmente com um restrito sistema de isolamento social e o “horário dos solteiros”, como é conhecido, embora ainda com baixa procura, pode ser uma alternativa para que algumas pessoas que querem paquerar se conheçam.

De forma geral funciona assim: Se uma pessoa tem interesse na outra, ela pode ir ao serviço de atendimento ao cliente pedir o telefone dela ou deixar o seu para o indivíduo entrar em contato. Se preferir, pode deixar ainda uma mensagem.

Quando questionado sobre o que acha do serviço de “compras para solteiros”, um funcionário do empreendimento disse: “Acredito que é uma boa iniciativa” (Com T13).