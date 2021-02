Descoberta macabra: mulher escondeu o corpo da mãe em um freezer por 10 anos

Um crime macabra foi descoberta pela polícia em Tóquio, Japão. É indicado que uma mulher escondeu o corpo da mãe em um freezer por 10 anos.

O fato foi revelado quando foi iniciada uma acão para despejar Yumi Yoshino, autora do crime, de seu apartamento, por ela não pagar o aluguel.

Apesar de se recusar a sair da propriedade, a mulher de 48 anos foi retirada do local. Durante a limpeza, foi encontrado o corpo, como detalhado pelo site Meganoticias.

Diante da descoberta devastadora, uma investigação foi acionada para determinar as causas da morte da mulher, que de acordo com a Kyodo News, teria 60 anos quando perdeu a vida.

Ainda de acordo com as informações, no momento em que foi questionada sobre suas ações, Yumi Yoshino admitiu ter escondido o corpo por 10 anos, mas esclareceu que não a matou.

Diante da situação, as autoridades policiais prenderam a mulher, que estava escondida em um hotel.