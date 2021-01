‘Peste’: Vídeo de idosa assustada ao tomar vacina contra Covid-19 viraliza; assista

A aicmofobia, para os que não sabem, é o medo de agulha e embora muitos duvidem é uma situação bastante frequente.

Recentemente, um vídeo que foi compartilhado nas redes registrou uma situação considerada por diversas pessoas como engraçada.

No vídeo, é possível ver uma idosa recebendo uma dose da vacina contra a Covid-19 e tudo estaria dentro do normal, mesmo que com o medo da senhora, algo que os profissionais da saúde já estão acostumados, se não fosse o fato de que além dos gritos, ela chama a pessoa responsável pela aplicação de “peste”.

Segundo informações levantadas, a situação aconteceu em Pernambuco.

Quer ver como tudo ocorreu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube.