Médicos retiram peixe inteiro da garganta de homem, após engoli-lo acidentalmente; veja

Um vídeo compartilhado por um canal do YouTube, no último dia 23 de janeiro, mostrou uma situação que por pouco não terminou em um acidente fatal.

Na gravação que repercutiu na internet, é possível ver o momento exato em que médicos retiraram um peixe da garganta de um jovem de 24 anos.

De acordo com informações compartilhadas pelo site Depor, o fato aconteceu no município de Pivijay, na Colômbia, enquanto o homem, que não teve a identidade revelada, pescava com alguns amigos.

Leia também:

Com base em uma das versões publicadas, o jovem estava em um lago e havia pescado um peixe. Na pressa em lançar novamente o anzol, resolveu segurar o peixe com a boca, porém inusitadamente o animal escorregou por sua garganta e ficou preso na traqueia.

Como os colegas que estavam juntos não conseguiram ajudá-lo e o homem estava apresentando dificuldades respiratórias, ele foi levado para o centro médico, local em que recebeu a devida assistência.

A gravação que foi compartilhada no YouTube mostra todas as medidas que foram adotadas para ajudar o jovem. Assista abaixo.

Aviso importante! Estas imagens podem ser fortes e não serem recomendadas para pessoas sensíveis.