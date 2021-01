Vídeo: mulher esquece pênis de borracha em estante durante entrevista ao vivo para a TV

Uma mulher viralizou nas redes sociais após aparecer em uma reportagem com um pênis de borracha atrás dela.

Segundo o The Sun, Yvette Amos havia sido convidada pelo programa ‘Wales Today’, da BBC, para comentar um estudo sobre desemprego durante a pandemia.

Entretanto, os olhos dos telespectadores logo foram atraídos para o brinquedo sexual, que estava de pé em uma estante que aparecia em segundo plano, ao lado de pilhas de livros e jogos de tabuleiro.

Reprodução / Youtube / BBC

VEJA MAIS:

◦ China adota cotonete anal como método para detectar a Covid-19

◦ "Tinder pra quê?": brasileiros usam PIX para flertar e preocupam Banco Central

Os usuários não perdoaram a gafe da mulher e encheram os comentários de piadas: "Eu gosto da Yvette Amos. Gosto do seu cabelo, da sua camiseta, da sua bagunça. E também gosto do pênis em sua estante." – Escreveu um deles. Confira abaixo o vídeo com a cena embaraçosa: