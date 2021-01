Filha salva mãe de ser cremada viva instantes antes do caixão entrar no forno crematório

Uma clínica privada declarou a morte de uma mulher, mas logo antes de ser cremada sua filha descobriu que ela ainda estava viva. O caso aconteceu na província de Chaco, na Argentina, no último fim de semana.

Segundo o Infobae, tudo começou no domingo, quando a filha havia ido visitar a mãe de 84 anos na clínica onde estava internada. Entretanto, ao chegar lá, ela recebeu a triste notícia de que sua mãe havia morrido, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Uma certidão de óbito lhe foi entregue. A filha decidiu cremar o corpo da mãe.

Pouco antes do corpo entrar no forno crematório, a mulher percebeu – através de uma janela de vidro do caixão – que a mãe estava respirando. Pouco depois, ela abriu os olhos. Desesperada, ela gritou para que suspendessem a cremação. A equipe do local conseguiu abrir o caixão, que já estava lacrado.

Após o episódio sinistro que quase terminou em tragédia, a mãe foi levada às pressas para a clínica privada onde estava hospitalizada. A filha, revoltada com tudo o que aconteceu, abriu um processo contra o local.

Aparentemente, a equipe local trocou a certidão de óbito com a de outra paciente. O documento também não estava carimbado e assinado por nenhum profissional de saúde e não incluía a hora e o motivo da morte.