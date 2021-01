Vídeo que flagra luta impactante e brutal entre dois tigres na Índia se torna viral; veja

Você já parou para imaginar alguma vez como seria um embate entre dois tigres? Caso não tenha pensado, um vídeo compartilhado por Parveen Kaswan, do Serviço Florestal Indiano, mostra justamente como é esta situação e como pode ser impactante este retrato da vida selvagem.

Divulgada no último dia 19 de janeiro, a gravação se tornou um sucesso e já conta com mais de 180 mil visualizações.

Vale ressaltar que embora possa parecer violento para muitos, este nada mais é do que um retrato do reino animal e da vida selvagem.

Se você ficou curioso, assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter.

Clash of the titans. Only from India. Best thing you will watch. Received via whatsapp. pic.twitter.com/36qqvhkG5F

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 19, 2021