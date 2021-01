Após viver por 20 anos em cativeiro, ursa segue em ‘jaula imaginária’; vídeo

A história de uma ursa que viveu em cativeiro por cerca de 20 anos, em um zoológico na Romênia, ganhou repercussão esta semana na internet. Mesmo tendo sido resgatada e agora tendo espaço suficiente para se locomover, Ina segue em uma jaula imaginária.

Segundo informações levantadas, no zoológico da cidade de Piatra Neamt, a qual estava anteriormente, a ursa dividia uma pequena jaula com a irmã Anca e apenas uma vez por semana elas saíam da jaula para passear.

No vídeo que ganhou as redes, Ina aparece andando em círculos, o que possivelmente é um trauma e devido a isso, o animal ainda não identificou que está livre.

Divulgado pelo Libearty Sanctuary, no último dia 15 de janeiro, a gravação foi acompanhada da legenda: “Após 20 anos de cativeiro, Ina, a ursa, ainda está presa em sua gaiola virtual. Sempre que for visitar um zoológico com minúsculas jaulas ou um circo onde os ursos atuam, lembre-se disso”.

Eles ainda continuaram: “Meus queridos. Este é um alerta… infelizmente, a realidade cruel. Lidamos com ataques pós-traumáticos dos ursos todos os dias”.

Confira abaixo o vídeo que foi compartilhado.

After 20 year of captivity Ina the bear is still trapped in her virtual cage. Whenever you go to visit a zoo with tiny cages or a circus where bears perform remember this. #FreedomPlanet #animals #sanctuary #Libearty pic.twitter.com/ng6egCgU5l

— Libearty Sanctuary (@LibeartyBears) January 15, 2021