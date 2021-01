Pacote de viagem para milionários custa R$ 286 mil e tem até vacina contra covid-19

Um clube inglês para milionários oferece aos seus membros um pacote de viagens de férias de altíssimo luxo aos Emirados Árabes, Índia e Marrocos com direito a voos de primeira classe, hotéis cinco estrelas em apartamento de frente para o mar.

Os viajantes terão direito inclusive às vacinas oferecidas contra covid-19. Nos Emirados Árabes, da Pfizer; na Índia, da Oxford-Astrazeneca.

O preço, US$ 54 mil (cerca de R$ 286 mil) não chega a incomodar os integrantes do seleto grupo. Isso porque para ser sócio do Knightsbridge Circle o interessado deve apresentar um patrimônio líquido de cerca de R$ 4 bilhões.

De acordo com o fundador do clube, Stuart McNeill, há atualmente uma longa fila de espera para entrar no clube, que aceita apenas 50 membros.