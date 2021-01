Mulher vai a hospital com dores abdominais e descobre pedra de quase meio quilo na bexiga

Uma foto de uma pedra gigante que foi retirada da bexiga de uma mulher está causando furor nas redes sociais. Segundo o Clarín, tudo começou quando a vietnamita de 34 anos foi à emergência de um hospital em Thay Nguyen, no Vietnã, se queixando de fortes dores abdominais.

Após perceberem que seu abdômen estava mais duro que o normal, os médicos decidiram fazer uma tomografia computadorizada para obter uma imagem do que estava lá dentro. O que eles não esperavam, entretanto, era encontrar uma enorme massa redonda alojada em seu abdômen.

VEJA MAIS:

◦ Vídeo: veja o momento em que helicóptero colide com caminhão no Rali Dakar

◦ Cientistas afirmam que existem restos de dinossauros na Lua

◦ Fotos: a moda da 'barba de rabo de macaco', que desponta como tendência em 2021

◦ "Tinder pra quê?": brasileiros usam PIX para flertar e preocupam Banco Central

Ela teve que ser submetida a uma cirurgia de emergência para remover a pedra de mais de dez centímetros de comprimento e 400 gramas. Nas redes, onde o caso viralizou, muitos usuários comentaram que não acreditam em como a mulher conseguiu levar uma vida relativamente normal e por tanto tempo com uma pedra dessas alojada em sua bexiga.

De acordo com um estudo publicado em 2014 por uma revista especializada em urologia, cálculos com mais de 100 gramas são muito raros, com menos de 85 casos registrados e documentados ao longo dos anos. Além disso, a pedra da mulher é a mais longa já extraída.