Como assim? Mulher flagra esquilo afiando dente com faca; assista

Este é o típico vídeo em que você diz: “Será que isso realmente aconteceu?”. E se este fato despertou curiosidade, saiba que a resposta é sim, que o esquilo, segundo o relato de uma mulher, aparentemente estava afiando os dentes com uma faca.

Na gravação compartilhada no Twitter, Andrea Diamond, moradora de Toronto, no Canadá, grava de longe a atitude inusitada do animal.

Ao portal Toronto Sun, ela comentou que a situação foi registrada no quintal de sua casa. “Percebi que ele tinha algo azul na boca, olhei duas vezes e notei que era uma faca. Comecei a filmar”.

Possivelmente por ser uma atitude inusitada, a gravação já conta com mais de 280 mil visualizações e diversos comentários e compartilhamentos.

Quer ver esta situação que está repercutindo nas redes? Assista abaixo ao vídeo de Andrea Diamond.