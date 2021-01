Mamba-negra se enrola em pescoço de homem ao ser capturada; picada da cobra mata em 20 minutos

Nick Evans, o famoso resgatador de cobras de Durban, na África do Sul, revelou que em 18 dias deste mês foi chamado para resgatar cobras em 11 casas e passou um momento desesperador com um delas, cujo veneno mata um ser humano em apenas 20 minutos, segundo a National Geographic.

De acordo com o portal IOL, uma mamba-negra de 3kg se enrolou no seu pescoço após ser capturada em uma árvore.

“Foi uma enorme mamba. Ele começou a se enrolar em volta da minha cabeça! Ele cobriu meus olhos em um ponto, e eu fechei meus lábios para evitar colocá-lo na minha boca! Eu podia sentir o cheiro de curry de seu almíscar e cocô, e podia sentir a umidade disso, na minha cabeça, enquanto a cobra continuava enrolando”, lembrou.

Ele precisou de ajuda para que a cobra fosse desenrolada do seu pescoço, mas precisava descer da árvore com ela lutando para escapar.

“Eu estava com a cabeça em uma das mãos e com a outra para escalar. Eu estava começando a me perguntar se eu tinha uma píton aqui ou uma mamba! Foi incrivelmente poderoso e eu estava lutando. Se você olhar as fotos, verá que estou. (…) Fiquei muito aliviado ao tirar a cobra do meu pescoço”, confessou.

Evans disse que a cobra teve uma vida difícil vivendo em lugares habitados, pois estava isolada na árvore e tinha apenas um pequeno banco abaixo.

“Ele teria uma abundância de comida na forma de ratos, mas teria dificuldade em permanecer sem ser detectada. Você podia ver que isso era verdade, pois tinha muitos inchaços e hematomas. Tinha uma lesão que indica claramente que foi apunhalado com alguma coisa. Agora, está em uma reserva natural, onde não precisa se preocupar com as pessoas ”, escreveu.