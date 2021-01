Fotos: vela 'Isso cheira como a minha vagina', da atriz Gwyneth Paltrow, explode em casa de cliente

A vela ‘This Smells Like My Vagina" (ou ‘Isso cheira como a minha vagina’, em tradução livre para o português), lançada pela atriz Gwyneth Paltrow, explodiu na casa de uma mulher em Londres, na Inglaterra.

“A vela explodiu e emitiu chamas enormes, com pedaços voando por toda parte.” – Declarou Jody Thompson, que havia ganhado o produto em um quiz. “Eu nunca tinha visto nada parecido. A coisa estava toda em chamas, quente demais para ser tocada. Havia um verdadeiro inferno na minha sala.” – Acrescentou a consultora de mídia de 50 anos.

Reprodução / The Sun

Segundo o New York Post, Paltrow lançou a vela com o perfume peculiar em janeiro de 2020. Cada unidade custa 75 dólares (ou 400 reais, na cotação atual da moeda brasileira). De acordo com a Goop, a loja online que vende o produto, suas notas de perfume incluem gerânio, tangerina cítrica e cedro, justapostos com rosa de damasco e sementes de ambreta.

Uma porta-voz da empresa declarou através de um comunicado que a vela de Thompson não foi comprada na loja, então “não podemos verificar sua autenticidade”. Felizmente, o incêndio foi controlado e ninguém ficou ferido.