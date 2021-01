Covid-19: governo do Chile quer que participantes de festas ilegais façam trabalho voluntário com doentes em hospitais

O governo do Chile propôs que as pessoas que forem flagradas participando de festas clandestinas no meio da pandemia sejam punidas com a realização de trabalhos voluntários em hospitais cuidando de pacientes que estejam sofrendo com a Covid-19.

Segundo a CNN, a ideia foi levantada por Rodrigo Delgado, Ministro de Interior do país, depois que 20 pessoas (entre elas 5 menores de idade) foram presas por infringir o Código Sanitário Nacional em uma festa na Região de Valparaíso, no litoral central chileno.

“Estamos na presença de pessoas que podem não querer cuidar de si mesmas, mas que depois também acabam colocando em risco as pessoas com quem moram.” – Declarou.

“Temos que assegurar que tanto os organizadores das festas quanto os seus participantes sejam presos e condenados. Além disso, eles deveriam fazer trabalho voluntário em hospitais para se tornarem mais conscientes, saberem o que é a doença e os estragos que ela vem causando. Que eles tenham que se relacionar com famílias que estão sofrendo e com os pacientes com complicações de saúde. Essas pessoas têm que se aproximar da dor para entender do que estamos falando.” – Conclui.

Esteban Díaz, diretor dos Carabineros de Chile, a polícia local, também condenou a realização da festa em Valparaíso, comentando que “isso fala do fato de que existem pessoas que realmente não entendem nada da situação em que nos encontramos, da gravidade desta pandemia, e que atinge não só as pessoas que estão com eles na hora da festa.”