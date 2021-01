Rabino avisa seus seguidores que a vacina contra a Covid-19 pode torná-los gays

Um popular rabino israelense alertou seus seguidores a não se vacinarem contra a Covid-19, porque isso poderia “transformá-los em gays”.

Segundo o Strambotic, a afirmação de Daniel Asor vai contra os decretos emitidos pelos principais rabinos de Israel e do mundo, que pediram aos haredis (os praticantes do judaísmo ultraortodoxo) que tomassem todas as precauções contra a pandemia, incluindo a vacinação.

Essa não é a primeira vez que as declarações de Asor, que possui dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais, causaram polêmica. Em um de seus últimos sermões online, o rabino argumentou que o coronavírus foi criado por "um governo mundial mau, formado por maçons, illuminatis, Bill Gates e outros que estão tentando estabelecer uma nova ordem mundial.”

De acordo com ele, a Organização Mundial de Saúde e os gigantes farmacêuticos Pfizer e Moderna são "organizações criminosas que deliberadamente enganaram os líderes ultraortodoxos para apoiar campanhas de vacinação, apresentando-lhes dados falsos sobre seus componentes e sua eficácia.”

Em resposta à afirmação de Asor sobre a vacina e homossexualidade, uma organização que atua para promover a tolerância e aceitação de pessoas LGBTQ+ na sociedade Haredi respondeu – irônicamente – que “atualmente está se preparando para dar as boas-vindas aos nossos novos membros iminentes.”